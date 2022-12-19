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33 минуты назад

AFP: в Катаре предупредили о последствиях скандала в ЕП для энергетической безопасности

ТАСС

Доха полагает, что разразившийся в Европарламенте (ЕП) коррупционный скандал и связанная с ним возможная приостановка доступа Катара на территорию комплекса ЕП до окончания разбирательства могут негативным образом повлиять на отношения этой страны с ЕС и иметь последствия для мировой энергетической безопасности. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление неназванного катарского дипломата.

В Катаре предупредили о последствиях скандала в ЕП для энергетической безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"<...> Подобная дискриминационная мера, ограничивающая диалог и сотрудничество в отношении Катара до завершения разбирательства, негативно повлияет на региональное и глобальное сотрудничество в области безопасности, равно как и на текущие дискуссии по поводу глобального энергетического дефицита и [энергетической] безопасности", - приводит агентство слова катарского дипломата.

Коррупционный скандал в ЕП разразился 9 декабря, когда бельгийская полиция провела десятки обысков в Брюсселе и арестовала четырех человек, включая зампреда ЕП Еву Кайли. Бельгийская прокуратура сообщила, что всех фигурантов расследования "подозревают в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европарламента". Цель состояла в том, чтобы улучшить имидж Катара в ЕС в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года.

В последующие дни обыски в Брюсселе продолжились, параллельно французская полиция опечатала офисы в штаб-квартире ЕП в Страсбурге. По информации бельгийских СМИ, в ходе обысков обнаружены и изъяты порядка €2 млн наличными. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальную структуру в ЕС, отвечающую за соблюдение этических принципов.

В мире,Ева Кайли,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
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