Раскрыты попытки Белого дома договориться с республиканцами о помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена предпринимает попытки договориться с республиканцами по вопросу оказания помощи Киеву. Эту информацию раскрыли источники газеты Politiсо.

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По их данным, в Белом доме признают, что в определенный момент предоставление помощи Киеву со стороны Конгресса замедлится в связи с тем, что СМИ перестанут уделять внимание конфликту на Украине. Однако администрация Байдена рассчитывает, что законодатели выделят из бюджета средства на восстановление энергоснабжения и другую помощь стране еще 37,7 миллиарда долларов, и ведет соответствующие консультации с республиканцами в Конгрессе. Данный вопрос с ними обсуждают и представители Пентагона.

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Это связано с тем, что 3 января начнет работу Конгресс нового созыва, а контроль над нижней палатой отойдет республиканцам. Спикером Палаты представителей может стать Кевин Маккарти от Калифорнии, который обещал не допустить выделения Вашингтоном неограниченной финансовой помощи Киеву без твердых на то оснований.

По данным источников газеты, Байден в настоящее время не планирует посещать Киев, в основном из-за рисков безопасности. В то же время ведутся консультации о расширении программы обучения украинских военнослужащих на базе США в Германии.

Издание указывает и на проблемы в Европе в связи с наступлением зимы. По его данным, в Белом доме, «были впечатлены единством Европы» в отношении Украины, однако понимают, что в ближайшие месяцы европейским союзникам будет все труднее оказывать помощь Киеву.

В условиях, когда конфликту «не видно конца», позиция президента Украины Владимира Зеленского по вопросу помощи «начала испытывать терпение европейских лидеров». В Белом доме считают, что Байдену придется «убеждать европейских лидеров не сворачивать с намеченного курса», говорится в статье.

Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США могут объявить о передаче Киеву систем Patriot. Отмечалось, что это решение должен утвердить министр обороны страны Ллойд Остин, после чего документ должен подписать президент Джо Байден. Однако Белый дом не подтверждает сообщения о готовности поставить Patriot Украине в рамках следующего пакета военной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что уровень его отношений с американским коллегой Джо Байденом по поставкам Киеву ЗРК Patriot позволяет рассчитывать на положительное решение по этому вопросу.