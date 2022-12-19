Воздушная тревога объвлена на востоке Украины

Воздушная тревога объявлена в ряде восточных и центральных областей Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Украины.

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В частности, тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

До этого сообщалось о взрывах в Винницкой области.