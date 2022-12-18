В Италии прошел пророссийский митинг против НАТО

Более одной тысячи человек приняли участие в пророссийской манифестации против НАТО и санкций в отношении РФ, прошедшей в воскресенье в Авиано (области Фриули - Венеция-Джулия) вблизи от базы НАТО, где дислоцируются американские военные.

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Организатором акции выступило общественно-политическое объединение "Единая Италия", сотрудничающее с партией "Единая Россия". Как корреспондент ТАСС сообщил его основатель Амедео Авондет, 1 января "Единая Италия" будет зарегистрирована как политическая партия.

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"Мы постепенно растем, в наших рядах есть и представители правых, и крайне левых, а также бывшие члены "Движения "5 звезд". Для нас политика - это и преодоление идеологических барьеров", - пояснил он.

Наряду с "Единой Италией" организатором акции выступил "Фронт несогласия", который представляет крайне левых.

Акцию поддержал целый ряд ассоциаций и организаций разного политического толка из разных регионов Италии. Манифестанты выступили с требованием немедленно прекратить поставки оружия на Украину, а уходящие на это средства перенаправить на помощь итальянским семьям и компаниям, испытывающим сложности из-за экономических проблем. Участники манифестации выступили против русофобии и за установление многополярного мира, основанного на уважении суверенитета и особенностей каждой отдельной нации и народа.

Как сообщил Авондет, на манифестации было показано видеообращение членов "Единой России" Евгения Нифантьева и Ирины Елиферовой, которая находится в Донбассе. Сам итальянец на днях отправляется в РФ, где примет участие в съезде "Единой России", а также намерен подключиться к гуманитарной помощи, которую российская партия оказывает населению Донбасса.

Среди участников акции была выжившая в трагедии в одесском Доме профсоюзов Ольга Игнатьева, живущая в Италии в статусе политической беженки. Она поделилась своими свидетельствами, которые собрала для издания книги.