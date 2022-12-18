В Молдавии заявили о достижении газовой независимости от России

На сегодняшний день Молдавия достигла полной независимости от поставок российского газа. Об этом в воскресенье, 18 декабря, заявил молдавский вице-премьер Андрей Спыну.

— Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый Газпромом. С прошлого года мы обещали создать резервы и найти альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Нам удалось это сделать, — сказал он.

Спыну добавил, что «Молдовагаз» в декабре получит от «Энергокома» примерно сто миллионов кубометров газа. Средняя стоимость сырья обойдется стране в 1108,61 доллара за тысячу кубометров.

В общей сумме сделки учтены расходы на покупку топлива, его транспортировку и хранение, написал Спыну в Telegram-канале.

На фоне глубокого экономического кризиса в Молдавии начались антиправительственные митинги. Как рассказал «Вечерней Москве» политолог Андрей Кортунов, подобные меры вряд ли приведут к свержению действующей власти.