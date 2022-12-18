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16 минут назад

В Молдавии заявили о достижении газовой независимости от России

Вечерняя Москва

На сегодняшний день Молдавия достигла полной независимости от поставок российского газа. Об этом в воскресенье, 18 декабря, заявил молдавский вице-премьер Андрей Спыну.

В Молдавии заявили о достижении газовой независимости от России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый Газпромом. С прошлого года мы обещали создать резервы и найти альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Нам удалось это сделать, — сказал он.

Спыну добавил, что «Молдовагаз» в декабре получит от «Энергокома» примерно сто миллионов кубометров газа. Средняя стоимость сырья обойдется стране в 1108,61 доллара за тысячу кубометров.

В общей сумме сделки учтены расходы на покупку топлива, его транспортировку и хранение, написал Спыну в Telegram-канале.

На фоне глубокого экономического кризиса в Молдавии начались антиправительственные митинги. Как рассказал «Вечерней Москве» политолог Андрей Кортунов, подобные меры вряд ли приведут к свержению действующей власти.

По словам эксперта, митинги лишь ослабят позиции нынешнего главы государства Майи Санду на шанс быть переизбранной вновь. Кроме того, раскол в обществе, который произошел в Молдавии, — проблема давняя.

В мире,Андрей Спыну,Андрей Кортунов,Газпром,
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