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32 минуты назад

FP: Зеленский коротко намекнул, что Украина стоит на грани катастрофы

News.ru

Просьба украинского лидера Владимира Зеленского к беженцам не возвращаться в страну из Евросоюза указывает на катастрофическое положение экономики страны и ее критической инфраструктуры, пишет экономист Адам Туз для Foreign Policy. Автор убежден, что экономические проблемы государства усугубили ракетные удары по важнейшим стратегическим объектам Украины, около 50% из которых сейчас выведено из строя.

FP: Зеленский намекнул, что Украина стоит на грани катастрофы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Когда страна буквально требует от своих граждан оставаться за границей, потому что она не может предоставить им базовые инфраструктурные услуги дома, это действительно своего рода экзистенциальное заявление, — пишет эксперт.

Туз оценил потери ВВП Украины от военных действий в 30–35%. По его мнению, от полной катастрофы страну спасает только финансовая помощь стран Запада, но это не может полностью решить вопрос со стабильностью финансовой системы.

Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал поведение президента Украины Владимира Зеленского безумием и безответственностью из-за нежелания вести мирные переговоры с Москвой. Он также призвал прекратить снабжать Киев оружием и деньгами и назвал украинское правительство упрямым, опасным и коррумпированным.

Американское издание Newsweek со ссылкой на данные НКО Mercy Corps ранее предположило, что энергетическая инфраструктура Украины может перестать работать уже к католическому Рождеству. Издание отметило, что в перспективе отключения электричества в стране могут длиться уже не часами и днями, а целыми неделями.

В мире,Филиппо Флориан,Владимир Зеленский,Правительство Украины,ЕС,
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