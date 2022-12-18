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29 минут назад

В Китае назвали три цели США в украинском кризисе

Майк Габриелян

США преследуют три цели, активно способствуя эскалации украинского кризиса. К такому мнению пришли китайские политологи и ученые на конференции Global Times 2023. .

В Китае назвали три цели США в украинском кризисе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их мнению, «затяжной и расширенный российско-украинский конфликт» будет иметь далеко идущие последствия и нанесет ущерб будущему Земли, а также повысит риск ядерного кризиса.

«Конфликт между Россией и Украиной — это типичный «прокси-конфликт». Затянувшийся конфликт на Украине неизбежен, а его беды и потрясения в дальнейшем перекинутся на другие части мира», - заявил профессор Нанкинского университета Чжу Фэн,

Экс-заместитель министра международного отдела ЦК КПК Чжоу Ли отметил, что США и ЕС решили не смягчать украинский кризис и двинулись в противоположном направлении, предоставив Киеву оружие и боеприпасы.

По его словам, украинский кризис является «самым важным стратегическим вызовом и самой серьезной неопределенностью, с которой сегодня сталкивается мир».

Как отметил декан Института международных исследований Университета Фудань У Синьбо, США преследуют три цели в конфликте.

Вашингтон хочет «всесторонне ослабить Россию, стабилизировать режим Зеленского и подтолкнуть Европу к следованию политике США».

Участники конференции подчеркнули, что ключ к разрешению кризиса находится в руках США и ЕС.

Ранее бывший посол США в России Джон Салливан рассказал о разговоре глав Совбеза РФ и ЦРУ, где обсуждалась ситуация на Украине.

В мире,Джон Салливан,ЦРУ,Совет безопасности РФ,ЕС,
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