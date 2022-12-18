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37 минут назад

На Украине испугались политики Макрона

Илья Родин

Политика президента Франции Эммануэля Макрона «пугает» Украину, страны Балтии и Польшу, рассказал в статье для портала iDnes обозреватель Йозеф Брож.

На Украине испугались политики Макрона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Аналитик пояснил, что Макрон предпринимает значительные усилия к тому, чтобы реализовать свои внешнеполитические амбиции. Его действия и высказывания вызывают беспокойство в Восточной Европе.

«Очки, набранные за рубежом, немного укрепляют позицию Эммануэля Макрона дома. Но на международной арене, на Украине, в Польше и странах Прибалтики он вызывает беспокойство».

Это связано с тем, полагает автор, что действия и заявления французского лидера не дают четкого представления о его позиции в украинском кризисе. С одной стороны, в Париже поддерживают Киев, с другой - выступают за гарантии безопасности для России, уточнил Брож.

В мире,Эммануэль Макрон,
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