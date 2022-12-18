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1 час назад

Миссия НАТО усилила охрану КПП на севере Косово

Илья Родин

Миссия НАТО KFOR значительно усилила меры безопасности на контрольно-пропускном пункте «Ярине» на въезде в Косово и Метохию со стороны Сербии из-за массового собрания сербских активистов поблизости. Об этом пишет РИА «Новости».

Миссия НАТО усилила охрану КПП на севере Косово
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что активисты правых молодежных движений Сербии около 13.00 (15.00 мск) под девизом «Никогда не будет границы, Косово – это Сербия!» собрали несколько сотен человек с флагами в десятках метрах от въезда на неработающий КПП.

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По данным агентства, акция проходит мирно, организаторы размещают видео в соцсетях.

Сербам удалось пробить первую линию полицейского кордона непосредственно перед КПП, пишет, в свою очередь, RT на Балканах в своем Telegram-канале.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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