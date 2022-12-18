Контингент НАТО усилил охрану КПП на севере Косово из-за митинга сербов

Миссия НАТО KFOR усилила меры безопасности на закрытом КПП Ярине на въезде в Косово и Метохию со стороны Рашки из-за массового собрания сербов поблизости. Об этом сообщает РИА Новости.
Активисты молодежных правых движений Сербии около 13:00 (15:00 мск) под девизом «Никогда не будет границы, Косово – это Сербия!» собрали несколько сотен человек с флагами в десятках метрах от въезда на неработающий КПП. На митинг через соцсети созывались патриоты из самой Сербии, Черногории и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Толпа собралась не очень большая, акция проходит мирно, видео организаторы размещают в соцсетях.
По данным портала Kosovo online, контингент НАТО начал усиливать свое присутствие в этом районе еще в ночь на воскресенье.
«Свыше 15 внедорожников HUMMER (HMMWV) и несколько грузовиков KFOR мы заметили на объездных сельских дорогах этой ночью», — рассказали местные жители порталу.