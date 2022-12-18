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24 минуты назад

В Испании перехватили подозрительное письмо в украинское консульство

Майк Габриелян

В Барселоне перехватили подозрительное письмо, направленное в консульство Украины. В нем могли находиться «останки животных». Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в полиции Каталонии - Mossos d'Esquadra.

В Испании перехватили подозрительное письмо в украинское консульство
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Письмо, адресованное украинскому консульству в Барселоне, было перехвачено в пятницу днем в логистическом центре испанской государственной почты - Correos.

Украинские дипломаты получили 21 посылку с угрозами и останками животных

Послание прибыло между 17:00 и 18:00. Сотрудники почты обратились в полицию. Эксперты проанализировали содержимое конверта, и не обнаружили в нем взрывчатых веществ.

При этом источники заявили, что «очень возможно», что в письме были останки животных.

Ранее, 5 декабря, было перехвачено письмо с глазами животных, адресованное тому же консульству в Барселоне.

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