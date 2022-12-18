В Испании перехватили подозрительное письмо в украинское консульство

В Барселоне перехватили подозрительное письмо, направленное в консульство Украины. В нем могли находиться «останки животных». Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в полиции Каталонии - Mossos d'Esquadra.

Письмо, адресованное украинскому консульству в Барселоне, было перехвачено в пятницу днем в логистическом центре испанской государственной почты - Correos.

Послание прибыло между 17:00 и 18:00. Сотрудники почты обратились в полицию. Эксперты проанализировали содержимое конверта, и не обнаружили в нем взрывчатых веществ.

При этом источники заявили, что «очень возможно», что в письме были останки животных.