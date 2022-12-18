В Одессе появился мурал с Борисом Джонсоном в желто-голубом галстуке

В Одессе на стене одного из разрушенных домов появился мурал, посвященный бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Фото опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Стрит-арт возник на стене здания в районе Молдованка.

На картинке на политика «надели» желто-голубой галстук в цветах национального украинского флага, изображение дополнили надписью «Добрий день еврибади!».

Ранее на стене одного из домов Одессы Джонсона нарисовали в образе кота в одежде сине-желто-голубых цветов, делающего жест «круто».

Будучи премьер-министром Великобритании, Джонсон не раз обещал, что королевство будет оказывать поддержку Украине. По словам колумниста The Guardian Саймона Дженкинса, Джонсон таким образом пытался отвлечь внимание британских избирателей от проблем внутри своей страны.