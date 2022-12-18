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27 минут назад

Зеленский выступил за проведение глобального саммита для достижения мира на Украине

ТАССиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать зимой глобальный саммит для обсуждения прекращения конфликта на Украине. Об этом в воскресенье сообщил британский телеканал Ай-ти-ви со ссылкой на видеообращение Зеленского в преддверии финала чемпионата мира по футболу.

Зеленский предложил провести саммит для достижения мира на Украине
Фото: ТАССТАСС

"Этот чемпионат мира снова доказал, что различные страны и нации могут выявлять сильнейшего в честной борьбе, а не играя с огнем, - сказал он. - В войне нет чемпионов, здесь не может быть ничьи". Зеленский предложил провести зимой саммит, чтобы "объединить все страны мира вокруг проблемы [достижения] глобального мира".

Ранее американская телекомпания Си-эн-эн сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу Зеленского выступить с видеообращением перед стартовым свистком финального матча чемпионата мира в Катаре. Решающая игра первенства на Национальном стадионе в Лусаиле начнется в воскресенье в 18:00 мск с участием сборных Аргентины и Франции.

В мире,Армия,Владимир Зеленский,
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