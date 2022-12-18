Зеленский предложил провести саммит для достижения мира на Украине

"Этот чемпионат мира снова доказал, что различные страны и нации могут выявлять сильнейшего в честной борьбе, а не играя с огнем, - сказал он. - В войне нет чемпионов, здесь не может быть ничьи". Зеленский предложил провести зимой саммит, чтобы "объединить все страны мира вокруг проблемы [достижения] глобального мира".