В США заявили об угрозе нацбезопасности из-за поддержки Украины

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что поддержка Украины представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов на фоне сокращения военных запасов страны и риска эскалации конфликта до ядерной войны.

Об этом он пишет в статье для издания 19FortyFive.

Дэвис отметил, что украинские власти запросили у западных стран еще больше оружия, предполагая наступление российской армии. Обозреватель указал, что это ставит Вашингтон в "затруднительное положение", поскольку США необходимо соизмерять масштабы запросов Киева с тем влиянием, которое это окажет на национальную безопасность страны.

"Интересы Киева, какими бы важными они ни были для их государства, не сходятся с интересами Америки. США могут помочь Украине защитить себя, но должны затормозить, когда снабжение Киева ставит под угрозу нашу собственную национальную безопасность", — считает автор.

Подполковник в отставке подчеркнул, что из-за поставок оружия и боеприпасов Киеву собственные запасы Запада в данный момент находятся "на опасно низком уровне".

По словам Дэвиса, США, Великобритания и Германия не хотят поставлять Украине современные танки и артиллерийские орудия, так как сами эти страны нуждаются в этом вооружения, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Он также назвал поставки Киеву большего количества оружия безрассудным поступком, так как, по его мнению, такие действия могут привести к ядерной войне с Россией.

"Если военная поддержка Украины создает высокий риск того, что Путин прибегнет к ядерному оружию, мы должны отказаться от такой поддержки, так как наше собственное население и союзники, скорее всего, будут втянуты в беспроигрышную войну", — резюмировал колумнист.