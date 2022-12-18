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36 минут назад

Погранполиция Молдавии сообщила, что на границе с Украиной не работают четыре КПП

Газета.Ru

Четыре контрольно-пропускных пункта (КПП), расположенных на молдавско-украинской границе, временное недоступны на фоне технических сбоев и отключения электричества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей погранведомства.

В Молдавии сообщили, что на границе с Украиной не работают четыре КПП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пограничная полиция неоднократно о информировала прекращении работы КПП из-за проблем с украинской стороны.

«Пограничная полиция информирует, что в связи с отключением электричества на украинской стороне и появлением технических неполадок прервана работа КПП Мирное - Табаки, Чадыр-Лунга - Новые Траяны, и Басарабяска - Серпневое», — пояснили в службе.

Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП.

В настоящий момент не поясняется, когда получится устранить временные технические неполадки на контрольных пунктах.

В ноябре Молдавские пограничники заявили о приостановке работы 9 КПП на границе с Украиной. Тогда остальные пункты пропуска действовали в штатном режиме.

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