Читатели газеты The Telegraph раскритиковали слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что премьер-министр Британии Риши Сунак «нужен» Украине.
Как утверждается в статье издания, Зеленский опасается сокращения поставок британского оружия на Украину из-за намерения Сунака провести аудит финансовых трат на поддержку Киева.
Комментаторы материала, в свою очередь, раскритиковали украинского главу и сравнили его с бездомным.
«Зеленский сам ввязался в эту историю, он может выбраться из нее без всяких усилий. Этот авантюрист словно бездомный на улице с припаркованным на стоянке автомобилем Audi позади», — написал читатель The Telegraph Matthew Bennell.
«Мне нужны ваши деньги», — перефразировал слова Зеленского читатель Willian Bodie.
«Может быть, он немного беспокоится, что мы узнаем, куда уходят наши миллиарды?» — высказал предположение Marilyn Bradshaw.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил провести аудит военной помощи Киеву. Аудит, как отмечается в статье, предназначен для оценки вклада Великобритании. Один из источников «Би-би-си» сравнил предстоящую проверку со «сводным отчетом Goldman Sachs» (В начале 2000-х Сунак работал в этом банке).