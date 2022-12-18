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30 минут назад

Читатели The Telegraph раскритиковали Зеленского после его слов Сунаку

Газета.Ruиещё 4

Читатели газеты The Telegraph раскритиковали слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что премьер-министр Британии Риши Сунак «нужен» Украине.

Читатели The Telegraph раскритиковали Зеленского после его слов Сунаку
Фото: газета.ругазета.ру

Как утверждается в статье издания, Зеленский опасается сокращения поставок британского оружия на Украину из-за намерения Сунака провести аудит финансовых трат на поддержку Киева.

Зеленский оценил возможный исход переговоров с Байденом по поставкам ЗРК Patriot

Комментаторы материала, в свою очередь, раскритиковали украинского главу и сравнили его с бездомным.

«Зеленский сам ввязался в эту историю, он может выбраться из нее без всяких усилий. Этот авантюрист словно бездомный на улице с припаркованным на стоянке автомобилем Audi позади», — написал читатель The Telegraph Matthew Bennell.

«Мне нужны ваши деньги», — перефразировал слова Зеленского читатель Willian Bodie.

«Может быть, он немного беспокоится, что мы узнаем, куда уходят наши миллиарды?» — высказал предположение Marilyn Bradshaw.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил провести аудит военной помощи Киеву. Аудит, как отмечается в статье, предназначен для оценки вклада Великобритании. Один из источников «Би-би-си» сравнил предстоящую проверку со «сводным отчетом Goldman Sachs» (В начале 2000-х Сунак работал в этом банке).

В мире,Риши Сунак,Владимир Зеленский,
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