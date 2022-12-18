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23 минуты назад

«Качиньский ведет подготовку к часу «В». Что известно о планах Польши по Западной Украине

Газета.Ru

Обозреватель издания NDP заявила, что в Варшаве якобы определили даты начала «освободительного марша на Киев» и последующего за ним референдума о возвращении Восточных Кресов — бывших польских земель, ныне территории Украины. Подготовку к боевым действиям автор связывает с проведением регулярных военных сборов в Польше. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Качиньский ведет подготовку к часу «В». Что известно о планах Польши по Украине
Фото: Michal Dyjuk/APMichal Dyjuk/AP

Польские власти якобы планируют вернуть «исторические земли» страны, которые сейчас входят в состав Украины. С таким утверждением выступила Ханна Крамер, обозреватель издания Niezależny Dziennik Polityczny.

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«Варшава уже полностью политически и финансово контролирует киевское правительство. Вторым этапом является подготовка поляков к боевым действиям!» — пишет она.

По ее словам, основатель и председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, которого автор материала называет «диктатором», уже давно «ведет подготовку к часу «В», то есть к моменту, когда можно будет вернуть Восточные Кресы».

Восточные Кресы или «восточная окраина» — польское название территорий нынешней Украины (часть Галиции, западной Украины), Белоруссии (Западная Белоруссия) и Литвы, некогда входивших в состав Польши.

О якобы подготовке Польши к боевым действиям обозреватель NDP рассуждает в связи с тем, что в республике «уже неделю бушует буря вокруг «приглашений» на военные сборы».

«Такие повестки направляются всем мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет. Их получают даже те, кто никогда не служил.

На прошлой неделе министр обороны Мариуш Блащак признал, что «мы хотим мира, поэтому мы готовимся к войне».

Правящая партия уже приготовила для поляков различные программы и специальные «тренировочные лагеря», в которых каждый «доброволец» будет приобретать знания и базовые солдатские навыки», — отмечается в тексте.

Как полагает Крамер, об «ускоренной подготовке Польши к масштабной войне» якобы свидетельствуют еще, как минимум, два факта:

«Во-первых, 6 декабря был опубликован проект постановления польского правительства об увеличении численности действующей армии в 2023 году на 17 128 человек и проведении военных учений, в которых будет задействовано 250 тыс. военнослужащих.

В настоящее время польская армия насчитывает 160 тыс. солдат и офицеров. Основная цель всех учений — не защита, а наступление!

О подготовке Польши к масштабной войне свидетельствуют и ускоренные поставки оружия», — говорится в публикации.

Автор статьи утверждает, что Качиньский «уже выбрал дату начала освободительного марша на Киев — 4 мая». «Это выглядит реальным, поскольку с 23 по 27 марта все будут призваны на учения, которые продлятся 33 дня. Этого срока достаточно, чтобы обучить будущих военных таким основным солдатским навыкам.

«Зеленский такой умный»: В Польше раскритиковали Киев

Если верить заявлениям представителей Министерства обороны, так называемые учения будут длиться в общей сложности от трех до шести недель», — указала Крамер. По ее оценкам, из-за больших потерь ВСУ уже в мае украинские подразделения якобы «полностью потеряют боевой потенциал».

«Поэтому воевать на двух фронтах одновременно – против России и Польши – они не смогут.

Согласно плану, в день «Кровавого воскресенья на Волыни» – 11 июля – на Западной Украине запланирован референдум», — заключила она.

В мире,Мариуш Блащак,Ярослав Качиньский,Правительство Украины,Партия "Право и справедливость",
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