«Качиньский ведет подготовку к часу «В». Что известно о планах Польши по Украине

Обозреватель издания NDP заявила, что в Варшаве якобы определили даты начала «освободительного марша на Киев» и последующего за ним референдума о возвращении Восточных Кресов — бывших польских земель, ныне территории Украины. Подготовку к боевым действиям автор связывает с проведением регулярных военных сборов в Польше. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Michal Dyjuk/AP Michal Dyjuk/AP

Польские власти якобы планируют вернуть «исторические земли» страны, которые сейчас входят в состав Украины. С таким утверждением выступила Ханна Крамер, обозреватель издания Niezależny Dziennik Polityczny.

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«Варшава уже полностью политически и финансово контролирует киевское правительство. Вторым этапом является подготовка поляков к боевым действиям!» — пишет она.

По ее словам, основатель и председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, которого автор материала называет «диктатором», уже давно «ведет подготовку к часу «В», то есть к моменту, когда можно будет вернуть Восточные Кресы».

Восточные Кресы или «восточная окраина» — польское название территорий нынешней Украины (часть Галиции, западной Украины), Белоруссии (Западная Белоруссия) и Литвы, некогда входивших в состав Польши.

О якобы подготовке Польши к боевым действиям обозреватель NDP рассуждает в связи с тем, что в республике «уже неделю бушует буря вокруг «приглашений» на военные сборы».

«Такие повестки направляются всем мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет. Их получают даже те, кто никогда не служил.

На прошлой неделе министр обороны Мариуш Блащак признал, что «мы хотим мира, поэтому мы готовимся к войне».

Правящая партия уже приготовила для поляков различные программы и специальные «тренировочные лагеря», в которых каждый «доброволец» будет приобретать знания и базовые солдатские навыки», — отмечается в тексте.

Как полагает Крамер, об «ускоренной подготовке Польши к масштабной войне» якобы свидетельствуют еще, как минимум, два факта:

«Во-первых, 6 декабря был опубликован проект постановления польского правительства об увеличении численности действующей армии в 2023 году на 17 128 человек и проведении военных учений, в которых будет задействовано 250 тыс. военнослужащих.

В настоящее время польская армия насчитывает 160 тыс. солдат и офицеров. Основная цель всех учений — не защита, а наступление!

О подготовке Польши к масштабной войне свидетельствуют и ускоренные поставки оружия», — говорится в публикации.

Автор статьи утверждает, что Качиньский «уже выбрал дату начала освободительного марша на Киев — 4 мая». «Это выглядит реальным, поскольку с 23 по 27 марта все будут призваны на учения, которые продлятся 33 дня. Этого срока достаточно, чтобы обучить будущих военных таким основным солдатским навыкам.

Если верить заявлениям представителей Министерства обороны, так называемые учения будут длиться в общей сложности от трех до шести недель», — указала Крамер. По ее оценкам, из-за больших потерь ВСУ уже в мае украинские подразделения якобы «полностью потеряют боевой потенциал».

«Поэтому воевать на двух фронтах одновременно – против России и Польши – они не смогут.