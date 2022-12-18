Массовые протесты против НАТО вспыхнули во Франции

Против санкций в отношении Москвы и вмешательства Североатлантического альянса во внутренние дела стран Европы выступают жители Франции, сообщает «РЕН ТВ».

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В центре Парижа прошла демонстрация, участники которой потребовали от властей своей страны пересмотра ограничительных мер против России, которые уже привели к инфляции и росту стоимости энергоресурсов. Ситуация настолько сложна, что представители партии Патриотов называют происходящее смертью французского бизнеса. С трибуны прозвучало и обращение к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Урсула, заткнись! Урсула, заткнись!», — скандировали протестанты.

Также прозвучал призыв отправить президента Франции Эмманюэля Макрона в отставку. Его обвиняют в том, что политический курс главы государства провалился. Обедневшие французы возмущены тем, что им нечем платить по счетам. При этом власти тратят огромные деньги на проблемы других государств. Активисты заверили, что будут требовать выхода Франции из НАТО.