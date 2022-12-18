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24 минуты назад

«Зеленский такой умный»: В Польше раскритиковали Киев

Елена Прошина

Жители Польши подвергли критике Украину после того, как в кабинете шефа полиции Ярослава Шимчика взорвался подаренный украинцами гранатомет RGW-90, сообщает news.ru.

«Зеленский такой умный»: В Польше раскритиковали Киев
Фото: ТАССТАСС

Читатели Dziennik Gazeta напомнили, что Варшава вместе с другими государствами поставляет Киеву оружие, который продает его за границу. Накануне взрыва из гранатомета никто не стрелял. Кроме того, его не проверяли перед передачей шефу полиции специальные службы, о чем в Польше напомнили властям. Также люди задались вопросом, нормально ли со стороны «цивилизованных людей» дарить такие подарки.

Говоря о выстреле, читатели назвали это чуть ли не подстроенным планом.

«Зеленский такой умный, что подарил ему заряженный гранатомет? Наши „братья“ украинцы, видимо, снова хвастались», «Бандеровцы хотели ликвидировать польского генерала полиции немецким гранатометом для эскалации конфликта», написали пользователи.

Некоторые заподозрили в некомпетентности самого Шимчика, который не мог разглядеть заряженный гранатомет.

«Использованный „одноразовый“ (скорее, однозарядный) гранатомет не имеет боезаряда. Только сама труба. А Шимчик должен давать интервью в камере», — написал один из читателей издания.

Ранее главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик заявил, что случайно выстрелил в своем кабинете из гранатомета, подаренного ему на Украине. Он заявил, что не знал, что подарок не использовался и в нем был боевой снаряд.

Зеленский сообщил о серьезных проблемах с водоснабжением на Украине

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