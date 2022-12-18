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51 минуту назад

Ким Чен Ын с сестрой пропустили годовщину смерти отца

Lenta.ruиещё 1

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пропустил церемонию по случаю 11-й годовщины смерти своего отца Ким Чен Ира. Об этом сообщает государственное новостное агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын с сестрой пропустили годовщину смерти отца
Фото: ТАССТАСС

В дворце Солнца в Пхеньяне, где в эти дни проходят траурные мероприятия, от его имени появилась корзина цветов. Сестра руководителя государства Ким Ё Чжон также не приехала на церемонию.

В мае директор Национальной службы разведки Южной Кореи Пак Чи Вон оценил темперамент лидеров КНДР.

«Ким Чен Ир был эмоциональным и честным, говорил, как есть. Но его сын Ким Чен Ын логичен и сдерживает эмоции. Он хладнокровен и сам контролирует все до мелочей», — поведал он.

В мире,Чен Ким,
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