Принц Гарри и Меган Маркл обратились с требованием к королевской семье

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл хотят встретиться с королевской семьей, чтобы потребовать от нее извинений, сообщает Times со ссылкой на собеседников.

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Супружеская пара уверена, что королевская семья придерживается двойных стандартов после того, как она инициировала на днях встречу, где крестная мать принца Уильяма Сьюзан Хасси извинилась перед руководителем благотворительной организации Sistah Space Нгози Фулани. Она утверждала, что была на унизительном допросе, где выясняли, «из какой части Африки она приехала».

«Ничего такого никогда не делалось, когда Гарри и Меган поднимали различные проблемы — никаких встреч, официальных извинений или взятия ответственности. С этим тяжело смириться - 100% да, они хотели бы встретиться (и услышать извинения)», — сообщил источник издания.

Он отметил, что королевская семья не намерена организовывать с ними встречу или отвечать на претензии Гарри и Меган, которые они высказали в сериале на Netflix.