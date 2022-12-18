Mirror: принц Гарри и Меган Маркл потребуют извинений от королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл хотят, чтобы королевская семья извинилась перед ними на личной встрече перед тем, как они посетят коронацию Карла III в следующем году. Об этом сообщает Mirror.
Инсайдеры издания утверждают, что герцог и герцогиня Сассекские потребовали «встречи за столом» с высокопоставленными членами королевской семьи после выхода их документального фильма на Netflix. Источник, близкий к Меган и Гарри, сообщил, что пара хочет, чтобы королевская семья «взяла на себя ответственность» за боль и ущерб, который они причинили паре. Отмечается, что Сассексы настаивают, чтобы встреча состоялась до того, как они посетят коронацию Карла III в мае 2023 года.
По данным инсайдеров, принц Гарри и Меган Маркл также возмущены тем, что дворец способствовал теплой примирительной встрече между директором благотворительной организации Нгози Фулани и бывшей фрейлины королевы леди Сьюзан Хасси после расового скандала. Кроме того, было высказано предположение, что герцоги Сассекские расстроены отсутствием ответа со стороны дворца на их многочисленные обвинения, которые они выдвинули против королевской семьи в своем шестисерийном фильме на Netflix.