Mirror: принц Гарри и Меган Маркл потребуют извинений от королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл хотят, чтобы королевская семья извинилась перед ними на личной встрече перед тем, как они посетят коронацию Карла III в следующем году. Об этом сообщает Mirror.

Инсайдеры издания утверждают, что герцог и герцогиня Сассекские потребовали «встречи за столом» с высокопоставленными членами королевской семьи после выхода их документального фильма на Netflix. Источник, близкий к Меган и Гарри, сообщил, что пара хочет, чтобы королевская семья «взяла на себя ответственность» за боль и ущерб, который они причинили паре. Отмечается, что Сассексы настаивают, чтобы встреча состоялась до того, как они посетят коронацию Карла III в мае 2023 года.