Британский адмирал выступил за более прочные связи с Россией

Начальник Генерального штаба Великобритании адмирал Тони Радакин признался, что хотел бы более прочных связей с Россией ради максимальной пользы. Такое заявление он сделал в интервью The Telegraph.

По его словам, несмотря на ухудшение отношений между Москвой и Лондоном, на протяжении года он поддерживал контакт с главой Генерального штаба России Валерием Герасимовым. Однако Радакин подчеркнул, что хотел бы сделать свои контакты с российским коллегой более регулярными.

«Я хотел бы, чтобы они были еще прочнее, даже если это могут быть трудные разговоры», — сказал он.

Глава британского генштаба также отметил уважительный тон в телеграмме, которую президент России Владимир Путин отправил новому королю Великобритании Карлу III по случаю кончины его матери королевы Елизаветы II.