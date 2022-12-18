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28 минут назад

Американский демократ обвинил США в международном терроризме

Ura.Ru

США фактически получили статус государственного спонсора терроризма в мире после окончания Второй мировой войны в 1945 году. Об этом заявил член демократической партии США, кандидат в губернаторы Кентукки Джефф Янг.

Американский демократ обвинил США в международном терроризме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Россия не является государством-спонсором террора и дестабилизации в мире. Однако мое собственное правительство в Вашингтоне было государственным спонсором терроризма и дестабилизации в мире после окончания Второй мировой войны в 1945 году. Худшее империалистическое правительство из всех», — написал дипломат в соцсети Twitter.

Он отметил, что не считает Россию спонсором терроризма.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал США спонсором международного терроризма. Он объяснил это поставками оружия киевскому режиму, пишет Царьград. В октябре стало известно, что США готовятся признать РФ страной-спонсором терроризма, об этом сообщил старший официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.

США и другие западные страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. До этого с идеей признать РФ спонсором терроризма выступал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

В мире,Денис Шмыгаль,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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