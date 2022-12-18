Американский демократ обвинил США в международном терроризме

«Россия не является государством-спонсором террора и дестабилизации в мире. Однако мое собственное правительство в Вашингтоне было государственным спонсором терроризма и дестабилизации в мире после окончания Второй мировой войны в 1945 году. Худшее империалистическое правительство из всех», — написал дипломат в соцсети Twitter.