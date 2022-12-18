В ЮАР волна убила 3 человек и ранила еще 17

В Южно-Африканской республике, в заливе Пленти на территории города Дурбан, мощная волна накрыла пляж и убила трех человек, еще семнадцать пострадали, сообщает издание Citizen.
"Три человека погибли, еще 17 были госпитализированы для лечения травм после того, как мощная волна на побережье округа Этеквини в Дурбане в субботу унесла их в море", - указано в сообщении.
Прибывшие на место спасатели и медики эвакуировали пострадавших в близлежащий госпиталь - раненные волной отдыхающие были госпитализированы в тяжелом, либо критическом состоянии.
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