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32 минуты назад

В ЮАР волна убила 3 человек и ранила еще 17

Газета.Ru

В Южно-Африканской республике, в заливе Пленти на территории города Дурбан, мощная волна накрыла пляж и убила трех человек, еще семнадцать пострадали, сообщает издание Citizen.

В ЮАР волна убила 3 человек и ранила еще 17
Фото: UnsplashUnsplash

"Три человека погибли, еще 17 были госпитализированы для лечения травм после того, как мощная волна на побережье округа Этеквини в Дурбане в субботу унесла их в море", - указано в сообщении.

Прибывшие на место спасатели и медики эвакуировали пострадавших в близлежащий госпиталь - раненные волной отдыхающие были госпитализированы в тяжелом, либо критическом состоянии.

Ранее пляжи в Сочи закрывались из-за шторма в море. В ночь 26 ноября в Сочи прошли грозовые дожди, было подтоплено несколько улиц, продолжаются восстановительные работы.

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