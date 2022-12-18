Ситуацию с электроснабжением в Киеве назвали критической

Ситуация с электроснабжением в Киеве остается сложной. Об этом рассказал генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко , передает РИА Новости .

«Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации...», — заявил он.

По словам Коваленко , графики отключений электроэнергии пока не работают.

Кроме того, глава энергокомпании отметил, что некоторые районы Киева страдают больше остальных. В частности, он упомянул Печерск, часть левого берега и некоторые другие.