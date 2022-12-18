Ситуацию с электроснабжением в Киеве назвали критической

Ситуация с электроснабжением в Киеве остается сложной. Об этом рассказал генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко, передает РИА Новости.
Сложившуюся ситуацию он назвал критической.
«Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации...», — заявил он.
По словам Коваленко, графики отключений электроэнергии пока не работают.
Кроме того, глава энергокомпании отметил, что некоторые районы Киева страдают больше остальных. В частности, он упомянул Печерск, часть левого берега и некоторые другие.