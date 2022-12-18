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25 минут назад

Ситуацию с электроснабжением в Киеве назвали критической

Lenta.ru

Ситуация с электроснабжением в Киеве остается сложной. Об этом рассказал генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко, передает РИА Новости.

Ситуацию с электроснабжением в Киеве назвали критической
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сложившуюся ситуацию он назвал критической.

«Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации...», — заявил он.

По словам Коваленко, графики отключений электроэнергии пока не работают.

Кроме того, глава энергокомпании отметил, что некоторые районы Киева страдают больше остальных. В частности, он упомянул Печерск, часть левого берега и некоторые другие.

В мире,Сергей Коваленко,
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