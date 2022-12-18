Байдена призвали судить за убийство гражданских в Донбассе

Член Демократической партии Джефф Янг сказал, что президента Соединенных Штатов Джо Байдена следует судить за убийство мирных жителей Донбасса. Такое заявление он сделал после поздравления госсекретаря Энтони Блинкена с 74-й годовщиной принятия Всеобщей декларации прав человека. Во время своей речи он отметил, что правами человека должны обладать все люди в мире.