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57 минут назад

Демократ Янг призвал судить Байдена за убийство мирного населения Донбасса

Вечерняя Москваиещё 3

Член Демократической партии Джефф Янг сказал, что президента Соединенных Штатов Джо Байдена следует судить за убийство мирных жителей Донбасса. Такое заявление он сделал после поздравления госсекретаря Энтони Блинкена с 74-й годовщиной принятия Всеобщей декларации прав человека. Во время своей речи он отметил, что правами человека должны обладать все люди в мире.

Байдена призвали судить за убийство гражданских в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Янг обвинил Блинкена в помощи властям США и НАТО при убийствах мирного населения Донбасса и назвал его военным преступником.

— Вас должны судить за военные преступления и упечь в тюрьму на 30 лет. То же самое должно ожидать советника по национальной безопасности Джейка Салливана, заместителя госсекретаря Виктории Нуланд и президента Джо Байдена, — заявил он в соцсети Twitter, передает РИА Новости.

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14 декабря сообщалось, что Байден одобрит поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины только после доклада Пентагона. Отмечается, что ракетные комплексы будут выделены из запасов армии Соединенных Штатов, а не из оперативных подразделений.

В мире,Энтони Блинкен,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Демократическая партия США,НАТО,Пентагон,
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