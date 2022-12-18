Байдена призвали судить за убийство гражданских в Донбассе

Член Демократической партии Джефф Янг сказал, что президента Соединенных Штатов Джо Байдена следует судить за убийство мирных жителей Донбасса. Такое заявление он сделал после поздравления госсекретаря Энтони Блинкена с 74-й годовщиной принятия Всеобщей декларации прав человека. Во время своей речи он отметил, что правами человека должны обладать все люди в мире.
Янг обвинил Блинкена в помощи властям США и НАТО при убийствах мирного населения Донбасса и назвал его военным преступником.
— Вас должны судить за военные преступления и упечь в тюрьму на 30 лет. То же самое должно ожидать советника по национальной безопасности Джейка Салливана, заместителя госсекретаря Виктории Нуланд и президента Джо Байдена, — заявил он в соцсети Twitter, передает РИА Новости.
14 декабря сообщалось, что Байден одобрит поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины только после доклада Пентагона. Отмечается, что ракетные комплексы будут выделены из запасов армии Соединенных Штатов, а не из оперативных подразделений.