В Иране арестована актриса удостоенного "Оскара" фильма

Актриса, сыгравшей главную роль в получившем «Оскар» фильме «Коммивояжер», Таране Алидусти, арестована в Иране, сообщает иранское агентство Tasnim.

Фото: imdb.com imdb.com

По данным агентства, Алидусти была арестована за «публикацию ложного и искаженного контента, разжигания хаоса и поддержки антииранских движений».

После начала протестов в Иране артистка выкладывала в свои соцсети посты в поддержку митингующих.

Ранее сообщалось, что двум подросткам в Иране грозит смертная казнь из-за участия в антиправительственных протестах.

Согласно информации портала, 17-летняя Согня Шарифи была задержана после участия в антиправительственных протестах в доме своей бабушки в ноябре. Ее обвинили в «ведении войны против Бога».