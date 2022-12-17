В Иране арестована актриса удостоенного "Оскара" фильма

Актриса, сыгравшей главную роль в получившем «Оскар» фильме «Коммивояжер», Таране Алидусти, арестована в Иране, сообщает иранское агентство Tasnim.
По данным агентства, Алидусти была арестована за «публикацию ложного и искаженного контента, разжигания хаоса и поддержки антииранских движений».
После начала протестов в Иране артистка выкладывала в свои соцсети посты в поддержку митингующих.
Ранее сообщалось, что двум подросткам в Иране грозит смертная казнь из-за участия в антиправительственных протестах.
Согласно информации портала, 17-летняя Согня Шарифи была задержана после участия в антиправительственных протестах в доме своей бабушки в ноябре. Ее обвинили в «ведении войны против Бога».
Иранские власти утверждают, что девушку заметили за изготовлением коктейлей Молотова. Также она нарисовала граффити. До оглашения приговора Шарифи месяц находилась в тюрьме. Правозащитники сообщали, что при задержании ее сильно избили.