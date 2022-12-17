Зеленский сообщил о серьезных проблемах с водоснабжением на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы, сложной остается ситуация с тепло- и электроснабжением.
"Есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с подачей воды", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в субботу в его Telegram-канале.
"Наиболее сложная ситуация - это Киев и область, это Винница и область, это Львов и область, но и во многих других регионах есть, к сожалению, масштабные отключения", - продолжил он.
Зеленский также сообщил о необходимости большого объема работ для стабилизации энергосистемы.
Ранее компания "Киевводоканал" призвала жителей украинской столицы запастись водой для бытовых и технических нужд, так как в случае длительного отключения электроэнергии могут начаться проблемы с водоснабжением. Тогда коммунальное предприятие пояснило, что в случае блэкаута не сможет наладить автономную работу оборудования для подачи воды. Мэр Киева Виталий Кличко также не исключал, что жители столицы могут остаться зимой без центрального отопления.
16 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, ее не отменяли более четырех часов. В это время из ряда городов страны, включая Киев, поступали сообщения о взрывах. Во всей стране были введены аварийные отключения электричества. Позже министр энергетики Герман Галущенко сообщил об ограничении атомной генерации из-за повреждения распределительных подстанций. По состоянию на вечер субботы все девять атомных энергоблоков Украины работают, однако мощность одного из них ограничена.