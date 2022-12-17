Зеленский сообщил о серьезных проблемах с водоснабжением на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы, сложной остается ситуация с тепло- и электроснабжением.

"Есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с подачей воды", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в субботу в его Telegram-канале.

"Наиболее сложная ситуация - это Киев и область, это Винница и область, это Львов и область, но и во многих других регионах есть, к сожалению, масштабные отключения", - продолжил он.

Зеленский также сообщил о необходимости большого объема работ для стабилизации энергосистемы.

Ранее компания "Киевводоканал" призвала жителей украинской столицы запастись водой для бытовых и технических нужд, так как в случае длительного отключения электроэнергии могут начаться проблемы с водоснабжением. Тогда коммунальное предприятие пояснило, что в случае блэкаута не сможет наладить автономную работу оборудования для подачи воды. Мэр Киева Виталий Кличко также не исключал, что жители столицы могут остаться зимой без центрального отопления.