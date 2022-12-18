В Кривом Роге начались экстренные отключения света

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе начались экстренные отключения света. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что водоснабжение подключено в полном объеме. Градоначальник также добавил, что в городе работают все котельные.

«Газоснабжение осуществляется всем потребителям стабильно. Связь работает. Свет — технически подан на весь город. Но энергетики применяют экстренные отключения», — рассказал Вилкул.

Ранее стало известно об уничтожении объекта энергетической инфраструктуры в Кривом роге. Отмечалось, что в городе был введен режим экстренных и аварийных отключений электричества.