На Украине отбор на "Евровидение" проходит в бомбоубежище

На Украине национальный отбор на «Евровидение-2023» проходит в бомбоубежище. Об этом сообщает «Страна.ua».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Зрители и жюри в субботу, 17 декабря, выберут финалиста, который будет представлять страну на этом музыкальном конкурсе в Ливерпуле в мае 2023 года.

В отборе участвуют следующие исполнители и музыкальные группы: певцы Moisei и DEMCHUK, певицы Jerry Heil, FIINKA и KRUTЬ, группы OY Sound System и Tember Blanche, певица Angelina и группы 2TONE и TVORCHI.

По соображениям безопасности, как сообщает «Страна.ua», нынешний Нацотбор решили провести в бомбоубежище. При этом место его проведения неизвестно.

Ранее сообщалось, что «Евровидение-2023» изменит правила голосования из-за прошлогоднего скандала со сговором жюри.