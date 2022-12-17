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44 минуты назад

На Украине национальный отбор на "Евровидение" проходит в бомбоубежище

Газета.Ru

На Украине национальный отбор на «Евровидение-2023» проходит в бомбоубежище. Об этом сообщает «Страна.ua».

На Украине отбор на "Евровидение" проходит в бомбоубежище
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Зрители и жюри в субботу, 17 декабря, выберут финалиста, который будет представлять страну на этом музыкальном конкурсе в Ливерпуле в мае 2023 года.

В отборе участвуют следующие исполнители и музыкальные группы: певцы Moisei и DEMCHUK, певицы Jerry Heil, FIINKA и KRUTЬ, группы OY Sound System и Tember Blanche, певица Angelina и группы 2TONE и TVORCHI.

По соображениям безопасности, как сообщает «Страна.ua», нынешний Нацотбор решили провести в бомбоубежище. При этом место его проведения неизвестно.

Ранее сообщалось, что «Евровидение-2023» изменит правила голосования из-за прошлогоднего скандала со сговором жюри.

В 2023 году конкурс состоится в Великобритании, и Украина как страна, победившая на «Евровидении-2022», сразу пройдет в финал конкурса в следующем году. Решение о переносе песенного конкурса «Евровидение-2023» с территории Украины в другую страну было принято организаторами мероприятия из соображений безопасности.

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