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38 минут назад

WSJ: команда Байдена начала подготовку к проведению его предвыборной кампании

ТАСС

Советники президента США Джо Байдена начали проработку вопросов проведения его предвыборной кампании, в случае, если действующий глава американской администрации примет решение баллотироваться на второй срок. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Команда Байдена начала подготовку к его предвыборной кампании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее сведениям, в настоящее время команда Байдена обсуждает такие технические вопросы как выбор места для его предвыборного штаба, рассматриваются варианты с Филадельфией (штат Пенсильвания), где штаб располагался в 2020 году до начала пандемии, и родной город 46-го президента США - Уилмингтон (штат Делавэр).

Помимо этого, советники провели консультации с бывшим хозяином Белого дома Бараком Обамой относительно даты объявления о переизбрании. Отмечается, что 44-президент США в 2011 году объявил 4 апреля о том, что он выдвигается на второй срок, эта дата может стать ориентиром и для команды действующего главы американской администрации, однако окончательное решение по данному вопросу будет принято им самим.

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Ранее Байден заявлял, что планирует бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году, но предупредил, что окончательное решение примет только в начале следующего года. По его словам, он, в частности, рассчитывает обсудить этот вопрос с первой леди Джилл Байден в период между Днем благодарения (24 ноября) и Рождеством (25 декабря).

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