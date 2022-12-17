Подконтрольные Киеву энергоблоки подключили к сети

«К сожалению, сейчас мощность одного из энергоблоков ограничивают на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь возможный объем электроэнергии», — говорится в сообщении и уточняется, что это связано с повреждением объектов энергетической инфраструктуры.