«Настоящий рок-н-ролл»: Орбан о новом подводном электропроводе

«Это настоящая инновация. Если бы я был на 30 лет моложе, я бы сказал, что это настоящий рок-н-ролл», — прокомментировал он и подчеркнул, что Венгрия гордится тем, что может «взять на себя обязательство по такой уникальной инвестиции».