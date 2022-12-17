Шольц высказался о поставках оружия Украине в 2023 году

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия и в 2023 году не будет действовать в одиночку в вопросах поставок оружия Украине. Соответствующее заявление он сделал в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung.

Как отметил политик, его страна является одним из «самых решительных» сторонников Украины. Он напомнил, что немецкая сторона поставляет Киеву современное вооружение, такое как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня (РСЗО), зенитные самоходные установки Gepard или современную систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T».

Вместе с тем Шольц указал, что Берлин следует трем четким принципам.

«Во-первых, мы поддерживаем Украину, насколько это возможно», — сказал он.

По словам канцлера, во-вторых, Германия «предотвращает прямую конфронтацию между» Россией и НАТО.

«В-третьих, немцы не будут действовать в одиночку. Это критерий нашей решительной и в то же время взвешенной политики, и он будет применяться и в следующем году», — продолжил Шольц.

Он также выразил мнение, что подавляющее большинство жителей Германии считают, что это правильно.

Ранее Шольц заявил, что поставленное Берлином Киеву оружие позволяет изменить ситуацию в боях, которые происходят в Донбассе.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.