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52 минуты назад

Экоактивисты заблокировали движение на одной из центральных площадей Берлина

Газета.Ru

Активисты природоохранного движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) днем 17 декабря устроили акцию протеста в центре Берлина, заблокировав движение на Потсдамской площади. Об этом сообщает DPA со ссылкой на представителя полиции.

Экоактивисты заблокировали центральную площадь Берлина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным собеседника агентства, около 14:30 (16:30 по московскому времени) на Потсдамерштрассе собрались порядка 30 человек. Пятеро активистов приклеили себя к проезжей части. Как уточнил представитель полиции, после этого автомобильное движение было полностью остановлено, а правоохранители пытались прекратить акцию.

Отмечается, что участники Letzte Generation объявили о проведении демонстрации на своей странице заранее.

Участники движения призывают к более решительной борьбе с изменением климата, а в частности к ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости за проезд в общественном транспорте.

8 декабря активисты Letzte Generation приклеили себя к летным полям аэропортов в Берлине и Мюнхене.

В конце ноября участники Letzte Generation устроили перформанс в Эльбской филармонии в Гамбурге. Несколько человек вышли к пульту в оранжевых сигнальных жилетах. Концерт Саксонской государственной капеллы в Большом зале филармонии пришлось задержать на несколько минут.

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