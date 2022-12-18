На границе США ввели чрезвычайное положение

Мэр американского города Эль-Пасо, расположенного на границе с Мексикой, Оскар Лисер ввел режим чрезвычайного положения в связи с наплывом мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Он пояснил, что, по прогнозам федеральных партнеров, число мигрантов в среду, 21 декабря, вырастет с 2,5 тысяч до 6 тысячи человек.

«Когда я спросил, смогут ли они с этим справиться, ответ был "нет". Когда я получил такой ответ, это означало, что я должен действовать немедленно», — указал Лисер.

В мэрии города отметили, что такая мера поспособствует привлечению большего количества ресурсов для решения ситуации, которые, в частности, будут направлены на приюты для мигрантов и обеспечение работы сотрудников правоохранительных органов. Уточняется, что в городе значительно выросло число мигрантов, ночующих на открытом воздухе, невзирая на прохладную погоду.