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1 час назад

На границе США и Мексики ввели чрезвычайное положение из-за мигрантов

Lenta.ruиещё 4

Мэр американского города Эль-Пасо, расположенного на границе с Мексикой, Оскар Лисер ввел режим чрезвычайного положения в связи с наплывом мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

На границе США ввели чрезвычайное положение
Фото: ТАССТАСС

Он пояснил, что, по прогнозам федеральных партнеров, число мигрантов в среду, 21 декабря, вырастет с 2,5 тысяч до 6 тысячи человек.

«Когда я спросил, смогут ли они с этим справиться, ответ был "нет". Когда я получил такой ответ, это означало, что я должен действовать немедленно», — указал Лисер.

В мэрии города отметили, что такая мера поспособствует привлечению большего количества ресурсов для решения ситуации, которые, в частности, будут направлены на приюты для мигрантов и обеспечение работы сотрудников правоохранительных органов. Уточняется, что в городе значительно выросло число мигрантов, ночующих на открытом воздухе, невзирая на прохладную погоду.

В конце ноября лидер республиканского меньшинства в американской палате представителей Кевин Маккарти призвал разместить войска на границе США с Мексикой. Он указал, что ситуация является настолько тяжелой, что требуется размещение военных вместе с пограничниками, чтобы иметь возможность конкурировать с картелями.

В мире,Мигранты,Кевин Маккарти,
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