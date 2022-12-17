Во Львовской области назвали критической ситуацию с электроснабжением

Глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в регионе на западе Украины оценивается как критическая. Об этом он сказал в эфире телемарафона «Рада», передает РИА Новости.

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По словам Козицкого, в домах жителей Львовской области света не бывает по восемь часов, и всего лишь около четырех часов электроснабжение работает исправно. При этом мощности на регион доведены в два раза меньше, чем должны быть в это время года.

Он также уточнил, что сейчас в области действуют стабилизационные и аварийные отключения света. При этом электротранспорт функционирует.

13 декабря Козицкий заявлял, что Львовская область обеспечена электроэнергией на 60%. Он также отмечал, что, если лимиты будут превышены, придется использовать аварийные отключения.

Ранее администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщал, что на всей территории региона удалось возобновить энергоснабжение.