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1 час назад

Власти Львовской области назвали критической ситуацию с электроснабжением в регионе

Газета.Ru

Глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в регионе на западе Украины оценивается как критическая. Об этом он сказал в эфире телемарафона «Рада», передает РИА Новости.

Во Львовской области назвали критической ситуацию с электроснабжением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Козицкого, в домах жителей Львовской области света не бывает по восемь часов, и всего лишь около четырех часов электроснабжение работает исправно. При этом мощности на регион доведены в два раза меньше, чем должны быть в это время года.

Он также уточнил, что сейчас в области действуют стабилизационные и аварийные отключения света. При этом электротранспорт функционирует.

13 декабря Козицкий заявлял, что Львовская область обеспечена электроэнергией на 60%. Он также отмечал, что, если лимиты будут превышены, придется использовать аварийные отключения.

Ранее администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщал, что на всей территории региона удалось возобновить энергоснабжение.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

В мире,СВО,Максим Козицкий,Олег Синегубов,Владимир Путин,
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