СМИ: Польша разрабатывает план масштабного удара для захвата Западной Украины

"Диктатор [Ярослав] Качиньский уже давно ведет подготовку к часу В, то есть к моменту, когда можно будет вернуть Восточные Кресы (части Галиции и Западной Украины. — Прим. "Газета.ru")", - уверен автор автор.

В материале говорится, что в Польше открыли специальные тренировочные лагеря, в которых каждый мобилизованный приобретет знания и базовые навыки ведения войны. Также колумнист заявляет, что Варшава планирует в 2023 году увеличить численность армии на 17 тысяч человек и провести крупные военные учения с 250 тысячами военнослужащих. Крамер уверена, что будущие маневры будут носить наступательный характер. Она утверждает, что Качиньский назначил дату начала "освободительного марша" на Киев на 4 мая, так как из-за больших потерь ВСУ в мае полностью утратит боевой потенциал и не смогут воевать на двух фронтах.