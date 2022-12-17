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26 минут назад

В США захотели возбудить уголовное дело против Трампа

Илья Родин

Комиссия Палаты представителей Конгресса США рассматривает возможность рекомендовать Минюсту возбудить уголовное дело против экс-президента Дональда Трампа. Об этом пишет Associated Press.

В США захотели возбудить уголовное дело против Трампа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что комиссия была создана для расследования штурма Капитолия 6 января 2021 года. Ее представители полагают, что бывшему президенту следует предъявить обвинения по таким пунктам, как мятеж, направленный на свержение власти, препятствование официальному разбирательству и заговор с целью обмана.

По данным агентства, комиссия планирует публично объявить о своих намерениях в понедельник, 19 декабря. Ее рекомендации, переданные прокурорам, не будут иметь юридической силы. Вместе с тем, они усилят давление на Минюст США, расследующий действия Трампа.

Уточняется, что инициатива о возбуждении дела против Трампа возникла среди депутатов достаточно давно. Так, парламентарий Лиз Чейни неоднократно сообщала, что направила в Минюст соответствующие доказательства, собранные комиссией из девяти человек.

Напомним, что штурм здания Капитолия сторонниками Трампа состоялся 6 января 2021 года. Во время беспорядков пять человек погибли, десятки были задержаны полицией.

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