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54 минуты назад

Байден оскорбил целую нацию своим высказыванием

Lenta.ruиещё 2

Президента США Джо Байдена упрекнули в оскорблении целой нации за его высказывание во время выступления перед ветеранами вооруженных сил в штате Делавэр. Об этом сообщает издание New York Post.

Байден оскорбил целую нацию своим высказыванием
Фото: ТАССТАСС

Журналисты обратили внимание, что американский лидер поприветствовал 102-летнего участника Второй мировой войны следующим образом: «Может, я и ирландец, но не дурак. Я женился на дочери Доминика Джакоппы. Значит, во мне есть немного итальянского, понимаете?».

При этом Байден запутался в именах родственников своей супруги Джилл. Издание отмечает, что Доминик Джакоппа являлся ее дедом, а не отцом. Ветераны и чиновники выслушали речь американского лидера с «озадаченным молчанием», пишет New York Post.

В ноябре Байден перепутал Украину с Ираком и заявил, что его сын Бо погиб в ближневосточной стране. Тот проходил службу в республике в 2008-2009 годах, однако умер в 2015 году из-за рака мозга. Незадолго до этого политик перепутал количество штатов в США и заявил, что Соединенные Штаты состоят из 54 административно-политических единиц вместо 50.

В мире,Джозеф Байден,
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