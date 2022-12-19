Байден оскорбил целую нацию своим высказыванием

Президента США Джо Байдена упрекнули в оскорблении целой нации за его высказывание во время выступления перед ветеранами вооруженных сил в штате Делавэр. Об этом сообщает издание New York Post.

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Журналисты обратили внимание, что американский лидер поприветствовал 102-летнего участника Второй мировой войны следующим образом: «Может, я и ирландец, но не дурак. Я женился на дочери Доминика Джакоппы. Значит, во мне есть немного итальянского, понимаете?».

При этом Байден запутался в именах родственников своей супруги Джилл. Издание отмечает, что Доминик Джакоппа являлся ее дедом, а не отцом. Ветераны и чиновники выслушали речь американского лидера с «озадаченным молчанием», пишет New York Post.