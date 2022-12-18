Подконтрольные Украине АЭС вышли на плановую мощность

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» рассказали, что подконтрольные Украине атомные электростанции — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская вышли на плановую мощность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале холдинга.

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«Идет процесс возобновления работы энергосистемы. Атомные станции вышли на плановую мощность», — отмечается в публикации.

При этом в «Укрэнерго» указали, что объем потребления электроэнергии на Украине в воскресенье увеличился по сравнению с субботой. Это, по информации холдинга, повлияло на показатели дефицита в системе.

«Определены лимиты потребления. При их превышении могут быть использованы аварийные отключения», — предупредило Укрэнерго».

Ранее в «Укрэнерго» заявили о существенной нехватке мощности в энергетической системе. Также там указали, что работа электросетей осложняется погодными условиями — дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к их обледенению.

С 10 ноября российские войска наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. По словам президента России Владимира Путина, это стало ответом, в частности, на теракт на Крымском мосту.