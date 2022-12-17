Шольц сделал новое заявление по диалогу с Москвой

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал поддерживать диалог с Москвой. Он отметил, что несмотря на разность мнений по ситуации на Украине, важно не дать «оборваться нити» переговоров с Россией, пишет Suddeutsche Zeitung.

«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией», - подчеркнул Шольц.

Уточняется, что канцлер Германии не ответил на вопрос о том, может ли он представить себе визит в Москву в 2023 году.

Шольц пояснил, что прежде всего Россия должна закончить спецоперацию. Для того, чтобы склонить Москву к этому решению, потребуются переговоры. Он добавил, что пока не знает, как именно они пройдут: «по телефону, видеосвязи или за длинным столом».

Канцлер Германии подчеркнул, что время для переговоров между Москвой и Киевом давно пришло, с учетом понесенных потерь.