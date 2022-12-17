В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
7 минут назад

Шольц призвал не дать оборваться нити переговоров с Россией

Илья Родин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал поддерживать диалог с Москвой. Он отметил, что несмотря на разность мнений по ситуации на Украине, важно не дать «оборваться нити» переговоров с Россией, пишет Suddeutsche Zeitung.

Шольц сделал новое заявление по диалогу с Москвой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией», - подчеркнул Шольц.

Уточняется, что канцлер Германии не ответил на вопрос о том, может ли он представить себе визит в Москву в 2023 году.

Шольц пояснил, что прежде всего Россия должна закончить спецоперацию. Для того, чтобы склонить Москву к этому решению, потребуются переговоры. Он добавил, что пока не знает, как именно они пройдут: «по телефону, видеосвязи или за длинным столом».

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Канцлер Германии подчеркнул, что время для переговоров между Москвой и Киевом давно пришло, с учетом понесенных потерь.

Ранее Шольц рассказал, что следует готовиться к возобновлению сотрудничества с Россией после завершения спецоперации.

В мире,Политика,Олаф Шольц,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители