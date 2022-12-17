По всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога звучит по всей Украине в субботу, 17 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Соловьев. Live.

Фото: EPA/ТАСС EPA/ТАСС

По данным украинских Telegram-каналов, в промежутке с 11.23 до 11.27 воздушная тревога прозвучала в Запорожье, Харькове и области, Днепропетровске и области, Одессе.

Ранее воздушная тревога была объявлена в ночь на 17 декабря в ряде областей Украины.