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26 минут назад

По всей Украине объявлена воздушная тревога

Майк Габриелян

Воздушная тревога звучит по всей Украине в субботу, 17 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Соловьев. Live.

По всей Украине объявлена воздушная тревога
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

По данным украинских Telegram-каналов, в промежутке с 11.23 до 11.27 воздушная тревога прозвучала в Запорожье, Харькове и области, Днепропетровске и области, Одессе.

Ранее воздушная тревога была объявлена в ночь на 17 декабря в ряде областей Украины.

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Накануне взрывы прозвучали в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Днепропетровской и Николаевской областях. Харьков и Полтава оказались полностью обесточены. В Киеве до сих пор нет света и отопления у половины потребителей.

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