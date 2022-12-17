По всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога звучит по всей Украине в субботу, 17 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Соловьев. Live.
По данным украинских Telegram-каналов, в промежутке с 11.23 до 11.27 воздушная тревога прозвучала в Запорожье, Харькове и области, Днепропетровске и области, Одессе.
Ранее воздушная тревога была объявлена в ночь на 17 декабря в ряде областей Украины.
Накануне взрывы прозвучали в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Днепропетровской и Николаевской областях. Харьков и Полтава оказались полностью обесточены. В Киеве до сих пор нет света и отопления у половины потребителей.