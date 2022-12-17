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50 минут назад

Кличко рассказал о ситуации с водоснабжением в Киеве

Майк Габриелян

Коммунальные службы Киева восстановили подачу воды всем потребителям. Однако тепла и электричества по-прежнему нет у многих горожан. Об этом в субботу заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает ТАСС.

Кличко рассказал о ситуации с водоснабжением в Киеве
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

«Водоснабжение вернули всем жителям столицы», - заявил Кличко.

По его словам, проблему с отоплением и электричеством пока устранить не удалось. Отопление сейчас есть только у половины горожан, а электричество отсутствует у трети потребителей.

Накануне на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Она длилась более четырех часов.

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Сирены сработали в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Сумской областях. Также сигнал тревоги прозвучал в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Донецкой областей.

Поступали сообщения о взрывах и повреждениях объектов энергетической инфраструктуры. Кличко сообщал, что в городе наблюдаются перебои с водой, теплом и электричеством.

В мире,Виталий Кличко,
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