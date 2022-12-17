Кличко рассказал о ситуации с водоснабжением в Киеве

Коммунальные службы Киева восстановили подачу воды всем потребителям. Однако тепла и электричества по-прежнему нет у многих горожан. Об этом в субботу заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает ТАСС.

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«Водоснабжение вернули всем жителям столицы», - заявил Кличко.

По его словам, проблему с отоплением и электричеством пока устранить не удалось. Отопление сейчас есть только у половины горожан, а электричество отсутствует у трети потребителей.

Накануне на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Она длилась более четырех часов.

Сирены сработали в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Сумской областях. Также сигнал тревоги прозвучал в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Донецкой областей.