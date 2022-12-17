Кличко рассказал о ситуации с водоснабжением в Киеве

Коммунальные службы Киева восстановили подачу воды всем потребителям города. Об этом в субботу заявил мэр столицы Виталий Кличко .

Утром в пятницу по всей Украине объявляли воздушную тревогу, которая длилась более четырех часов. Из разных городов страны, включая Киев, поступали сообщения о взрывах и повреждениях объектов энергетической инфраструктуры. Кличко сообщал, что в городе наблюдаются перебои с водо-, тепло- и электроснабжением.