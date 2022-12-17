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22 минуты назад

Мэр Киева заявил о восстановлении водоснабжения в городе

ТАСС

Коммунальные службы Киева восстановили подачу воды всем потребителям города. Об этом в субботу заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко рассказал о ситуации с водоснабжением в Киеве
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

"Водоснабжение вернули всем жителям столицы", - написал он в Telegram-канале.

Кличко добавил, что отопление подано половине потребителей, электричество отсутствует у трети киевлян.

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Утром в пятницу по всей Украине объявляли воздушную тревогу, которая длилась более четырех часов. Из разных городов страны, включая Киев, поступали сообщения о взрывах и повреждениях объектов энергетической инфраструктуры. Кличко сообщал, что в городе наблюдаются перебои с водо-, тепло- и электроснабжением.

В мире,Виталий Кличко,
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