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26 минут назад

Пентагон заявил, что пока так и не нашел свидетельств посещения Земли инопланетянами

ТАССиещё 2

Специальная целевая группа в Министерстве обороны США, занимающаяся изучением неопознанных летающих объектов (НЛО), за последнее время получила "несколько сотен" новых сообщений, касающихся различных явлений, однако в Пентагоне пока так и не нашли свидетельств посещения Земли инопланетянами или же указаний на то, что какие-либо явления имели внеземное происхождение. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра обороны США по разведке Рональд Малтри. Его слова приводит телеканал CBS.

Пентагон высказался о возможном посещении Земли инопланетянами
Фото: UnsplashUnsplash

"Мы не видели ничего, что позволило бы нам предположить, что какой-либо из объектов, которые мы видели, имеет внеземное происхождение", - заверил он. "Я не видел ничего, что позволило бы предположить, что имело место посещение [Земли] инопланетянами или же авария [корабля] инопланетян", - добавил представитель американского военного ведомства.

Изучением различных неопознанных объектов занимается сформированная в Министерстве обороны США специальная целевая группа. До недавнего времени в ее названии было отражено, что она изучает так называемые неопознанные воздушные явления, однако в июле 2022 года группа была переформирована, и теперь в ее задачи входит изучение любых аномалий, в том числе сбор сведений о неопознанных явлениях под водой, на земной поверхности, а также в космосе.

В июне 2021 года аппарат директора Национальной разведки США распространил незасекреченную версию доклада для Конгресса относительно наблюдения за НЛО. В нем констатировалось, что спецслужбы США пока не могут точно объяснить природу неопознанных летающих объектов. В основу доклада легли данные о случаях, имевших место с ноября 2004 года по март 2021 года. За это время было зафиксировано 144 неопознанных воздушных явления, 80 из них были обнаружены с помощью нескольких датчиков или приборов.

В мире,Общество,Пентагон,
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