Есть погибшие: В жилом доме в Минске прогремел взрыв

В ночь на субботу в жилом доме в Минске произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия шесть человек погибли, среди них — один ребенок. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Белоруссии.

Как говорится в сообщении, сегодня примерно в 03:30 часов в жилом доме на бульваре Шевченко произошел взрыв бытового газа, шесть человек погибло. Среди жертв оказался один ребенок.