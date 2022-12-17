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1 час назад

Есть погибшие: В жилом доме в Минске прогремел взрыв

Елена Прошина

В ночь на субботу в жилом доме в Минске произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия шесть человек погибли, среди них — один ребенок. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Белоруссии.

Как говорится в сообщении, сегодня примерно в 03:30 часов в жилом доме на бульваре Шевченко произошел взрыв бытового газа, шесть человек погибло. Среди жертв оказался один ребенок.

Спасателям удалось эвакуировать из здания 20 человек. Следственная группа уже прибыла на место и расследует обстоятельства происшествия с использованием передвижной криминалистической лабораторией. Опрашиваются свидетели инцидента.

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