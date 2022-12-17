NHK: в Японии уничтожат почти 200 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа

В префектуре Сайтама по соседству с Токио из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 190 тыс. кур. Об этом сообщает телеканал NHK.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что в пятницу, 16 декабря, на одной из птицеферм префектуры нашли 76 мертвых птиц, из которых у девяти подтвердилось наличие птичьего гриппа.

Отмечается, что в этом сезоне это уже третий случай в префектуре Сайтама. Также сообщается, что уничтожение птиц продлится до 23 декабря.

Кроме того, вокруг фермы ввели карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трех километров.

Ранее власти японской префектуры Айти приняли решение забить порядка 310 тыс. кур из-за выявленной вспышки птичьего гриппа. Отмечалось, что очаг распространения инфекции обнаружили на птицеферме в городе Тоёхаси.

2 декабря сообщалось, что в префектуре Кагосима на юго-западе Японии власти планируют уничтожить около 120 тыс. кур на местной птицеферме из-за вспышки птичьего гриппа.