В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
21 минуту назад

NHK: в Японии уничтожат почти 200 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа

Газета.Ru

В префектуре Сайтама по соседству с Токио из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 190 тыс. кур. Об этом сообщает телеканал NHK.

NHK: в Японии уничтожат почти 200 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что в пятницу, 16 декабря, на одной из птицеферм префектуры нашли 76 мертвых птиц, из которых у девяти подтвердилось наличие птичьего гриппа.

Отмечается, что в этом сезоне это уже третий случай в префектуре Сайтама. Также сообщается, что уничтожение птиц продлится до 23 декабря.

Кроме того, вокруг фермы ввели карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трех километров.

Ранее власти японской префектуры Айти приняли решение забить порядка 310 тыс. кур из-за выявленной вспышки птичьего гриппа. Отмечалось, что очаг распространения инфекции обнаружили на птицеферме в городе Тоёхаси.

2 декабря сообщалось, что в префектуре Кагосима на юго-западе Японии власти планируют уничтожить около 120 тыс. кур на местной птицеферме из-за вспышки птичьего гриппа.

До этого стало известно, что порядка 34 тыс. кур планируется забить в префектуре Кагава. По информации агентства Kyodo, тогда генетический анализ подтвердил наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа на одной из ферм префектуры.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители