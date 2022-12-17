В Крыму объяснили нежелание Зеленского добиться мира на Украине

Владимир Зеленский не хочет добиться мира на Украине. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

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Он выразил мнение, что Зеленский стал «заложником войны» и «политическим камикадзе». Следовательно, если боевые действия на территории Украины будут прекращены, его ждет «физическая или политическая смерть, полагает Константинов.

«Тогда ему придётся за всё отвечать: за нарушение минских соглашений, за развал страны, её экономический крах и огромные фронтовые потери», — заявил он.

Глава крымского парламента также считает, что на Украине в настоящее время установилась «нацистская диктатура». Война с Россией для Зеленского означает «шанс на спасение», сказал Константинов. Он отметил, что в таком случае в стране «не останется ни одного украинца», кто-то сумеет сбежать, а кто-то — погибнет. Константинов обвинил главу Украины и его команду в зарабатывании денег на трагедии и разворовывании западной помощи.