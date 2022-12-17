В Крыму объяснили нежелание Зеленского добиться мира на Украине

Владимир Зеленский не хочет добиться мира на Украине. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.
Он выразил мнение, что Зеленский стал «заложником войны» и «политическим камикадзе». Следовательно, если боевые действия на территории Украины будут прекращены, его ждет «физическая или политическая смерть, полагает Константинов.
«Тогда ему придётся за всё отвечать: за нарушение минских соглашений, за развал страны, её экономический крах и огромные фронтовые потери», — заявил он.
Глава крымского парламента также считает, что на Украине в настоящее время установилась «нацистская диктатура». Война с Россией для Зеленского означает «шанс на спасение», сказал Константинов. Он отметил, что в таком случае в стране «не останется ни одного украинца», кто-то сумеет сбежать, а кто-то — погибнет. Константинов обвинил главу Украины и его команду в зарабатывании денег на трагедии и разворовывании западной помощи.
Спикер считает, что вести с Зеленским мирные переговоры не стоит, так как он обернет эту ситуацию себе во благо, чтобы получить отсрочку для подготовки армии. Константинов призвал не делать «пауз» и не верить на слово властям Украины. По его мнению, гарантией мира может быть только «полная и окончательная» победа России.